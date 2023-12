Grande Fratello, Perla Vatiero chiama Greta con un termine affettuoso ma poi si blocca. Cosa è successo

di Cristina Siciliano

L'avvicinamento amoroso tra Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti è forse uno dei temi più discussi di quest'ultima edizione del Grande Fratello. Tuttavia, negli ultimi giorni, le due gieffine stanno cercando di mantenere un rapporto pacifico all'interno della casa del reality condotto da Alfonso Signorini. E proprio nelle ultime ore sta facendo il giro del web un video che riprende Perla mentre cerca di aiutare Greta in un esercizio della palestra. Durante l'esecuzione dell'esercizio, Perla ha chiamato (per sbaglio?) l'ex tentatrice "amo" in tono affettoso.

Cosa è successo

Una scena che ha suscitato un pizzico di imbarazzo tant'è che Perla si è fermata poco prima di pronunciare la parola prolungando la lettera "m". Questo momento è riuscito a catturare l'attenzione del web che è riuscito a farlo diventare virale. Numerosissimi sono stati i commenti dei fan a corredo del video che sta girando sul web. «Adesso più amiche che mai?», ha scritto una follower. E ancora: «Che termini, qui sta nascendo una bellissima amicizia (ovviamente sono ironica)».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Dicembre 2023, 20:47

