Grande Fratello, la puntata finisce tardi: Signorini (nervoso) liquida Marco Maddaloni in diretta. Cosa è successo

La diretta del Grande Fratello che si è tenuta sabato 30 ha rappresentato la ventinovesima e ultima puntata dell'anno. Tante le emozioni per i concorrenti del reality: Rosy Chin ha riabbracciato suo marito Paolo mentre Letizia Petris ha incontrato sua mamma a pochi giorni dall'anniversario della morte del suo papà. Ma c'è stato anche un momento di tensione in cui Alfonso Signorini si è rivolto ad Anita Olivieri, dicendosi furioso per ciò che è avvenuto nei giorni scorsi. Nel corso della puntata Cesara Buonamici ha poi dato l'immunità a Marco Maddaloni mentre al televoto per leliminazione, insieme a Federico e Monia, sono finiti Beatrice Luzzi e Rosanna. Tuttavia, durante le nomination l'atteggiamento di Alfonso Signorini nei confronti di Marco Maddaloni ha spiazzato molti telespettatori tant'è che i fan del reality stanno commentato l'accaduto sul web.

Cosa è successo

Durante le nomination Alfonso Signorini si è rivolto con toni poco gentili a Marco Maddaloni, il quale ha chiesto di poter ringraziare Cesara per l'immunità. «Sì, sì non siamo qui per fare i ringraziamenti, fai la nomination», ha precisato il conduttore del Grande Fratello.

