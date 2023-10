Grande Fratello, Massimiliano Varrese «maschilista»? Parla l'ex moglie: «Ecco perché ci siamo separati»

di Redazione web

Massimiliano Varrese maschilista? Sono molti i fan del Grande Fratello che vedono nel comportamento dell'attore atteggiamenti sbagliati e offensivi nei confronti delle donne. A intervenire sulla questione è stata l'ex moglie Valentina Melis, e madre della figlia Mia, che dà ragione agli utenti. I continui attacchi verso Beatrice Luzzi, definita dal gieffino «vedova nera» per il suo flirt con Giuseppe Garibaldi, totalmente gratuiti non sono tollerati dal web.

Andiamo a scoprire che cosa è successo.

Massimiliano Varrese nel mirino del web

Così gli utenti su Instagram hanno chiesto all'ex moglie dell'attore, che da sempre lotta contro la violenza sulle donne, cosa ne pensasse. «Vorrei che ci spiegassi tu da femminista come hai fatto a frequentare Varrese», ha scritto un follower su Instagram, e lei risponde: «La risposta te la dà il fatto che ci siamo separati».

Le parole dell'ex moglie

L'utente incalza: «Il tuo esempio di frequentazione di Varrese non ha aiutato la causa», facendo riferimento al progetto a favore delle donne vittime di violenza, Un’altra di noi che la Melis sostiene. «Mi dispiace molto che tu scriva questo. Il mio impegno contro la violenza sulle donne è concreto e sempre presente. Non c’è bisogno che mi metta qui a raccontare quello che faccio ogni giorno per aiutare le donne a uscire dalla spirale di violenza. A noi donne viene chiesto sempre di pagare il conto per quello che fanno gli uomini che frequentiamo o che abbiamo frequentato. I nostri padri, fratelli, figli, cugini. Ora addirittura gli ex. Noi non siamo responsabili delle loro azioni. Loro ne sono responsabili, non noi». Valentina risponde a tutti.

Chissà cosa ne penserà Massimiliano Varrese di queste parole e chissà se Alfonso Signorini gli mostrerà questi messaggi dell'ex moglie.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 11 Ottobre 2023, 13:21

