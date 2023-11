Grande Fratello cambia ancora giorno: ipotesi sabato sera dopo il cambio al mercoledì. Ecco da quando

Come anticipato da Leggo nei giorni scorsi il Grande Fratello, a partire da questa settimana, andrà in onda il lunedì e il mercoledì. Domani 15 novembre, quindi con sole 48 ore di distacco Alfonso Signorini riaprirà le porte della casa più spiata d'Italia, Ma i cambiamenti non sembrano finire qui.

Nuova programmazione

Il Grande Fratello cambia giorno, stop al giovedì sera a favore del mercoledì. Domani quindi andrà in onda la nuova puntata del reality per lasciare spazio alla nuova edizione di Io Canto – Generation, il talent show musicale di Gerry Scotti.

A dicembre invece probabilmente si cambierà ancora, secondo le fonti interne Mediaset raccolte da Leggo nei giorni scorsi a dicembre non dovrebbe più esserci il doppio appuntamento, non è però sicuro il giorno di messa in onda perchè il lunedì dovrebbe andare a Zelig (data però ancora da confermare).

I rumors raccolti da tvblog lanciano il Grande Fratello al sabato sera orfano di Tu sì que Vales, quindi Signorini &Co potrebbero andare in onda il il 2, il 9, il 16 ed il 23 dicembre.

