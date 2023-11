Grande Fratello, Mirko e Perla fanno commuovere tutti: «Tornassi indietro...». Signorini tifa per loro e affossa Varrese: «Che due pa**e»

Dopo Temptation Island la coppia Mirko e Perla si sta per riformare al Grande Fratello. La Vatiero sarebbe dovunta entrare nella casa nella puntata di lunedì 13 novembre, ma è saltata causa Covid. Non è stato però rinviato il faccia a faccia tra i due che ha commosso tutti.

Un confronto dolce e senza acredini tra due ex fidanzati che ammettono le proprie colpe e oggi si guardano con occhi diversi. E' stato questo il faccia a faccia tra Mirko e Perla ex concorrenti di Temptation Island e presti concorrenti del Grande Fratello ancora insieme.

Prima di loro però c'è stato il blocco con Massimiliano Varrese contro la casa che Signorini stoppa dopo poco «Che noia questa blocco, due palle, meno male che cambiamo argomento. Finalmente c'è Perla». Mirko è già nella casa, Perla entrerà presto non appena guarirà dal Covid, i due hanno avuto un bellissimo confronto durante la puntata di lunedì 13 novembre, che è partito un po' con Perla che ha voluto mettere i puntini sulle i.

«In merito al discorso che non me ne faccio una ragione della nostra rottura - dice Perla in collegamento dalla sua stanza di hotel dove era in isolamento - ti volevo tranquillizzare sono andata oltre, penso al mio presente e al mio futuro.

Mirko smorza tutto «Ho appezzato molto la lettera e non me lo aspettavo. Sono sincero le tue parole mi hanno dato tanta forza, sei la persona che mi conosce più di tutti, io non ho feedback dall'esterno quello che non voglio è che ci sia questa guerra social inutile e superficiale. Speravo che la lettera fosse il punto di tutta questa situazione tra me, te e Greta, una bella lettera che viene dopo mesi pesanti che nessuno ha saputo gestire. La nostra storia è finita per motivi precisi, ci stavamo facendo del male a vicenda, lo sapevamo, ma nessuno dei due aveva il coraggio di mettere un punto».

«Non era meglio guardarsi negli occhi - chiede Signorini - invece di andare in tv?». «Lo capisco - risponde Mirko -, lo abbiamo fatto tante volte se non fosse stato per Temptation Island avremmo portato all'estremo una relazione che stava diventando tossica».

«La partecipazione a Temptation -condivide Perla - ci ha aiutato a distaccarci, non mi aspettavo però che una persona come lui potesse provare un amore così velocemente». Signorini chiede a Perla che cosa l'ha fatta innamorare di Mirko «Tutto».

«Perla ha un carattere molto forte la situazione che ci siamo creati non l'ha aiutata - -commenta Mirko - però non è colpa sua o il suo carattere è sbagliato, semplicemente non ci incastravamo. Per me non esistono problemi ma soluzioni».

Il mea culpa di Perla: «Ad oggi sono totalmente consapevole e cambiata, tornassi indietro tanti comportamenti non li avrei avuti». Mirko ha la voce tromolante «Perla è stata una storia importante se mi chiede di scalare una montagna lo faccio perchè gli voglio bene. Purtroppo le relazioni finiscono ma non finisce il rispetto e l'affetto». Anche Perla si commuove e finiscono entrambi per dirsi che si vogliono bene.

