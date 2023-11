Grande Fratello, Letizia risponde alle accuse della ex Nicole: «Schiaffi e tradimenti? Non confermo né smentisco»

di Ida Di Grazia

Dopo aver parlato nella casa del Grande Fratello con molta dolcezza del suo amore passato Letizia ha dovuto scontrarsi con la realtà. La sua ex fidanzata, Nicole Conte ha una verità completamente diversa, e Alfonso Signorini mostra alla Petris il post instagram che la lascia di stucco.

Sotto scacco

Letizia è sotto choc dopo che Alfonso Signorini gli ha mostrato il post, durante la puntata del Grande Fratello di lunedì 13 novembre, della sua ex fidanzata Nicole. Mentre la Petris ha avuto parole d'amore, Nicole le ha lanciato accuse pesanti.

«Sono abbastanza allibita, il mio passato è passato e tante cose non sono mai state capite e non le ho volute affrontare con lei, avevo 18 anni e mi sono fatta odiare. Non voglio stare qui a difendermi, di tutto quello che ha detto è squallido che lei che mi conosce bene sa dove andare a puntare e mi vuole far sentire in colpa».

«Io ho raccontato la nostra storia con le lacrime agli occhi perchè ho amato questa persona - prosegue Letizia - Non voglio commentare questa cosa perchè una mancanza di rispetto della mia persona, non confermerò nè smentirò quello che ha detto, volevo solo mettere un punto positivo sulla mia storia.

Il post di Nicole Conte

Ecco cosa ha scritto Nicole Conte nel post sulle sue storie Instagram.

«Sono stata zitta fino ad ora perché riandare a parlare di una persona che mi ha letteralmente rovinato la vita, creandomi problemi personali per cui ho dovuto affrontare un percorso psicologico, ne avrei fatto a meno", ha esordito, "ma dato che non è la prima volta che nomina la nostra relazione facendola passare come una relazione finita perché lei si sentiva in colpa nei confronti del padre, anche no».

«la nostra relazione è cominciata nel 2018 con grossissime difficoltà perché i suoi genitori non accettavano la cosa… ma si è protratta per tre anni durante i quali lei ha avuto un sacco di altre relazioni in contemporanea". La Petris, quindi, ha più volte tradito Nicole nel corso della loro storia d’amore, e lo ha fatto sia con donne che con uomini».

«Lei si faceva bellamente la sua vita con più e più persone, appena riuscivo a staccarmi da lei, tornava sempre e più di una volta mi ha messo le mani addosso sul posto di lavoro e davanti alla gente per questo motivo. Tutto questo per dire che dare la colpa a suo babbo che non c’è più per una relazione che ha usato e riusato come le andava a lei di fare mi sembra abbastanza squallido. E oltre ciò il giochino che sta facendo con Paolo è il gioco che fa con tutti. Lei riesce a fartela credere per poi farti passare come quello sbagliato, che l’appesantisce, che la soffoca per passare poi al prossimo. E via avanti il prossimo. Ad oggi mi rendo conto di quanto stupida io sia stata perché ho buttato tre anni della mia vita giustificandola e pensando che ero io quella sbagliata, mi sono data la colpa, ho pensato di essere io la pazza. Perché lei me lo ripeteva sempre. L’ho messa davanti a tutto compresa me e nel momento della morte di suo padre c’ero io ad abbracciare sua mamma, ma alla fine mi è stato detto che l’ho fatto per un tornaconto. Ancora ad oggi devo capirlo».

«Fortunatamente - conclde Nicole - dopo tre anni qualcuno mi ha aperto gli occhi e mi sono svegliata dall’incubo che stavo vivendo. Ho trovato una persona che ha dovuto ricucirmi letteralmente e ci è voluto tanto tempo prima che io ritornassi la Nicole di sempre. Quindi BASTA far passare da Santa una persona che è tutto tranne Santa».

