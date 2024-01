Grande Fratello, Beatrice Luzzi in lacrime dopo la fuga in Spa: «Mi sento in colpa per la mia famiglia»

di Dajana Mrruku

La Casa del Grande Fratello ha voluto regalare un'esperienza unica e indimenticabile per i concorrenti che da quattro mesi sono "rinchiusi" all'interno del reality: «Dopo quattro lunghi mesi di “resistenza” nella Casa, il Grande Fratello ha deciso di premiare Anita, Beatrice, Fiordaliso, Giuseppe, Grecia, Letizia, Massimiliano, Paolo, Rosy e Vittorio, regalando loro un pomeriggio di assoluto relax».

Tuttavia, al ritorno da questa magnifica esperienza, Beatrice Luzzi è scoppiata a piangere.

Le lacrime di Beatrice Luzzi

Beatrice Luzzi è scoppiata a piangere un volta tronata all'interno della Casa perché si sentiva profondamente in colpa: «Vorrei fare un appello alla mia famiglia e scusarmi enormemente per non essere stata con voi ed essere uscita fuori a fare una cosa in cui non avevo voce in capitolo, come sapete.

La reazione di Fiordaliso

Fortunatamente, ad asciugare le sue lacrime c'era Fiordaliso che ha cercato di aiutarla: «Amore non prenderla così male, non reagire così ti prego, cerca di tranquillizzarti. Loro lo sanno benissimo che sei qui e capiscono tutto. Sono stati anche loro a volerti qui dentro. Mica sei andate lì a divertirti e festeggiare. Abbiamo fatto un bagno, mamma mia, chissà che cosa grave. Nemmeno fossimo andati in Puglia a ballare la tarantella. Dai su ti prego per favore. Perdonati un po’ che è la cosa giusta. Non devi colpevolizzarti per questa uscita. Stai a sentire me che ti voglio bene. Non hai festeggiato e non sarebbe cambiato nulla se fossi stata qui oppure con noi, quindi non darti colpe che non hai».

