Gf Vip, gaffe di Alfonso Signorini ad inizio puntata: cosa ha detto ad Edoardo e a Antonella

La puntata del giovedì sera del GF Vip su Canale 5 si è aperta con una serie di gaffe da parte di Alfonso Signorini. Prima la battuta sul vestito di Giulia Salemi, poi Antonella ed Edoardo che sono scoppiati a ridere.

La nuova coppia

La coppia, che nella casa sembra aver trovato un equilibrio per far sbocciare il loro amore, è soprannominata dagli utenti “I Donnalisi” e forse proprio il soprannome deve aver mandato in confusione il conduttore. Il motivo delle grasse risate viste in studio e ritrovate anche su Twitter, è proprio dovuto ad Alfonso Signorini, che ha deciso di trasformare Edoardo Donnamaria in “Donnarumma”, e Antonella Fiordelisi in “Fiordalisi”.

