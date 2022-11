GF Vip, la diretta: sei nuovi ingressi nella casa e un altro eliminato

Sei nuovi vipponi faranno l'ingresso nella casa del Grande Fratello Vip. Durante la diretta della quattordicesima puntata che seguiremo come sempre su Leggo.it, Alfonso Signorini accoglierà uno tra: Pamela Prati, Carolina Marconi, George Ciupilan e Patrizia Rossetti che lascerà definitivamente il gioco.

GF Vip, l'annuncio ufficiale di Signorini: «Giovedì entrano sei nuovi vip». Ecco chi sono

GF Vip, diretta 14ma puntata: Sei nuovi ingressi nella casa e nuovo eliminato (Credits uff. st. Mediaset)

Anticipazioni 14ma puntata

Come annunciato da Alfonso Signorini lo scorso lunedì, questa sera entreranno nella casa del Grande Fratello Vip sei nuovi vipponi che sono stati da poco ufficializzati: Edoardo Tavassi (fratello di Guendalina ed ex naufrago di successo dell’Isola dei Famosi); Luca Onestini (ex concorrente del GF Vip); Sarah Altobello (ex Isola dei Famosi); Micol Incorvaia (sorella di Clizia ed ex fidanzata di Edoardo Donnamaria); Luciano Punzo (ex Tempation Island); Oriana Marzoli (influencer spagnola piuttosto vivace).

In nomination e a rischio eliminazione sono: George Ciupilan, Patrizia Rossetti,Carolina Marconi e Pamela Prati.

