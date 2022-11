GF Vip, l'appello di Pamela Prati a Signorini: «Voglio dormire con Marco Bellavia»

Dichiarazione in diretta di Pamela Prati durante la puntata di giovedì sera del Grande Fratello Vip. La showgirl ha lanciato ad Alfonso Signorini un appello a sorpresa per far rientrare nella casa Marco Bellavia, tornato in studio insieme a gli eliminati delle puntate precedenti.

L'appello di Pamela Prati

Poco prima delle nomination durante la quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip. Pamela Prati spiazza tutti e lancia un appello a sorpresa: «Alfonso, fai entrare Bellavia. Voglio dormire con lui, va bene?». Una richiesta che spiazza il conduttore e non solo lui.

Marco Bellavia si dice pronto a fare la quarantena: «Questa è una dichiarazione, anche un po' spudorata. Pamela vista questa tua dichiarazione, devo essere sincero e accetto di mettermi in gioco con te, sono disposto a fare la quarantena ed entrare a supportarti in questa avventura - poi un tentennamento - Alfonso ma poi posso cambiare idea o questa è la mia risposta definitiva?» .

