Giaele De Donà ha ricevuto durante la puntata di giovedì 3 novembre una lettera dal marito Bradford dopo il pericolo avvicinamento tra l'influencer e Antonino Spinalbese. La coppia professa l'amore libero, ma Brad ha sentito il bisogno di chiearire con la moglie attraverso una lettera.

GF Vip, Brad marito di Giaele scrive una lettera: «Hai superato il limite». La De Donà in lacrime «Voglio uscire»

La lettera di Brad alla moglie Giaele

«Cara Giaele, ci siamo sempre dati a vicenda libertà, per vivere la nostra vita al massimo». Inizia così la lettera che Bradford Beck ha scritto alla moglie Giaele De Donà e che Signorini ha mostrato durante la puntata di giovedì 3 novembre.

«Ci siamo sempre dati a vicenda enormi quantità di fiducia per vivere la vita al massimo rimanendo impegnati insieme nel cuore, nella mente, nello spirito e in amore. Non importa quanto tempo siamo stati separati, non importa quante miglia possano separarci e non importa quanti ostacoli ci siano stati posti di fronte perché una parte di te era ed è sempre con me».

Brad ha confermato di aver accettato la partecipazione della moglie al GF Vip a patto però che rispettasse due punti: «La prima è che dovevi essere rispettosa del nostro rapporto, non oltrepassando la nostra linea concordata, la seconda di rispettare che io rimanessi una persona riservata». L'atteggiamento di Giale con Antonino però per Brad è andato «Ben oltre di quello che è rispettoso peer me. Sappiamo che le foto possono venire manipolate in tutta onesta spero di parlare con te delle tue azioni. So che la nostra situazione è difficile e complessa e inspiegabile ai più, spero di parlare con te, in futuro, per conoscere la tua versione dei fatti. Ti tengo stretta intorno al mio cuore. Ti amo più di quanto il mondo giri».

Giale in lacrime

Giale De Donà in lacrime è preoccupata: «Penso che lui ci sia rimasto male per dei miei comportamenti, immagino che possano essere delle frasi che ho detto, per esempio "mi sento me stessa". Non intendevo dire che con mio marito non lo sono, ma che Antonino è l'unico che mi ha compresa qui dentro. Ho bisogno di parlare con lui, se non viene lui esco io peerchè proprio non ce la faccio. Sono stata troppo male in questi giorni».

Alfonso Signorini però sottolonea che in quella lettera ci sono ancora parole d'amore molto belle come "Ti amo più di quanto il mondo giri" «Se a Bradford non fosse importato nulla di te, non avrebbe scritto una lettera. La lettera è una manifestazione di grande amore e questo ti deve dare sicurezza. Poi faremo in modo di farti parlare con lui. Ora è a Los Angeles e sta bene» , ma Giaele è titubante: «Non la vedo come una cosa positiva»

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Novembre 2022, 23:58

