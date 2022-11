Gf Vip, Edoardo ha bestemmiato? L'ingresso al reality con il botto: cosa ha detto

Edoardo Donnamaria ha bestemmiato? Il concorrente del Grande Fratello Vip è stato al centro di una sorpresa durante l’ultima puntata del reality show di Casa Mediaset. La produzione ha deciso di fare entrare nella casa alcuni nuovi concorrenti, tra cui la sua ex fidanzata Micol Incorvaia, corsa nella casa per abbracciarlo.

GF Vip, Brad marito di Giaele scrive una lettera: «Hai superato il limite». La De Donà in lacrime «Voglio uscire»

GF Vip, l'appello di Pamela Prati a Signorini: «Voglio dormire con Marco Bellavia»

GF Vip, Micol Incorvaia tra Antonella e Edoardo. La Fiordelisi all'attacco «Ora so chi nominare»

Cosa è successo

Ebbene, in quel momento il vippone si è lasciato sfuggire alcune parole che a molti sono risuonate appunto come una bestemmia. C’è chi chiede provvedimenti e chi invece lo giustifica. Ma quale sarà la verità? La sua era davvero una affermazione blasfema oppure si tratta di una semplice parolaccia?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Funday” from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- GF Vip, anche Giaele mostra un pò troppo durante la notte: la regia non censura e si vede tutto. Fan increduli

#GFVip, l'appello di Pamela Prati a Signorini: «Voglio dormire con Marco Bellavia» https://t.co/LIdy0H2jzy — Leggo (@leggoit) November 4, 2022

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Novembre 2022, 09:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA