Gf Vip, Patrizia Rossetti e Attilio Romita: bacio nella Casa, la reazione dei fan è immediata

Il gioco di “obbligo o verità” all’interno della casa del GF VIP ha dato tanto da commentare agli spettatori. Non c’è stato infatti solo il bacio tra Nikita e Daniele o il balletto spinto di Wilma Goich. Un altro bacio, infatti, ha destato scalpore, ed è stato quello tra Patrizia Rossetti e Attilio Romita.

Gf Vip, la reazione di Elenoire Ferruzzi al bacio tra Daniele e Nikita nella notte

Gf Vip, Patrizia Rossetti senza reggiseno, la regia non censura e si vede tutto: fan senza parole

GfVip, riavvicinamento tra Edoardo e Antonino? Ecco cosa è accaduto nella camera da letto

Cosa è successo

I due, al centro dello studio si sono abbracciati, hanno ballato e senza indugio si sono baciati sulle labbra con tanto di casqué finale. «Quasi 10 mila visualizzazioni in 15 minuti per gli over, ma di cosa stiamo parlando, noi dobbiamo trovare il nome per questa ship», ha scritto un utente.

«Questo bacio tra Patrizia e Attilio ha svoltato la serata», ha commentato un altro spettatore. «Secondo me si piacciono, io li vedo benissimo insieme, peccato che lui sia impegnato», ha ipotizzato qualcun altro.

Foto: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy music: "Dreams" from Bensound.com

GfVip, Wilma e il ballo a luci rosse con la banana: Alberto a terra davanti a questa scena

#cane infuriato sbrana e uccide un #barboncino, poi azzanna il padroncino di 14 anni ferendolo al volto e alla mano

https://t.co/jp66tLTjE2 — Leggo (@leggoit) November 3, 2022

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Novembre 2022, 15:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA