GFVip, Daniele Dal Moro ricoverato con urgenza in ospedale. La confessione a Micol: «Ho avuto paura»

Daniele Dal Moro è stato ricoverato con urgenza in ospedale. Il concorrente del Grande Fratello Vip ha confessato dopo la diretta di ieri sera di essere stato male e di essere stato trasportato in ambulanza Daniele è sbottato contro Donnamaria: «Sono rimasto davvero deluso, siamo amici dal giorno 1 e mi punti anche il dito contro».

Leggi anche > Fedez, l'annuncio durante la diretta: «Maurizio Costanzo è morto». La reazione allo scherzo di pessimo gusto

Leggi anche > Totti-Ilary Blasi, spunta un vecchio video che mostra i primi segni di crisi: «Ma vattene aff**»

La paura

Tra i due si sono alzati i toni, ma sarebbe stato a quel punto che Dal Moro avrebbe aggiunto: «Non posso agitarmii, ieri sera mi hanno ricoverato d'urgenza». Il concorrente non ha nascosto la sua delusione al suo amico: «Ho sempre fatto di tutto per te, e lo sai. Poi mi punti anche il dito contro, sei ridicolo come amico. Mi dispiace. Non hai saputo spendere neanche una parola per me». Donnamaria ha affermato: «Posso aver capito male, ma ho pensato che non credi nel nostro amore», Dal Moro ha replicato: «Tu volevi spalleggiare la tua compagna, ricordati che nella vita ci sono anche gli amici».

Poi però ha voluto calmarsi per evitare di avere un nuovo malore. Il concorrente ha abbandonato la casa per qualche ora e molti si sono convinti fosse per Covid, ma solo dopo la diretta Dal Moro ha spiegato cosa era successo: «Ieri sera mi hanno ricoverato d'urgenza in ospedale, con l'ambulanza. Non dovrei incazzarmi, dovrei stare tranquillo». A Micol ha spiegato di aver avuto paura, ma è poi stata tolta l'inquadratura. L'ipotesi che hanno fatto alcuni utenti è che sia stato colpito da un brutto attacco di panico.

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Novembre 2022, 12:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA