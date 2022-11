Covid nella casa del Grande Fratello, anche Antonino Spinalbese e Giaele De Donà lamentano un malessere

Potrebbero crescere i contagi di Covid al Grande Fratello Vip. Anche Antonino Spinalbese e Giaele De Donà hanno lamentato un malessere, il che potrebbe far pensare che possano essersi contagiati come gli altri 4 concorrenti già isolati. Entrambi però sono ancora all'interno della casa, quindi la produzione potrebbe aver già effettuato i test, risultati di fatto negativi.

La scorsa sera Antonino ha lamentato un forte mal di testa, al punto da chiedere un farmaco alla produzione, con lui anche De Donà non si è sentito bene. Stando a quanto riporato da Edoardo Tavassi avrebbe avuto la fronte calda, quindi probabilmente la febbre. Sia Antonino che Giaele in poche ore sarebbero però stati meglio. Sebbene i tamponi possano essere negativi e il malessere passato, per gli esperti non è detto che questo significhi che non hanno avuto il Covid. Molti tamponi rapidi danno falsi negativi e alcuni pazienti riportano sintomi lievi e passeggeri pur avendo contratto il virus.

Per ora dunque, i concorrenti contagiati ufficiali restano solo 4, ma non è detto che possano continuare a crescere. La produzione ha fatto sapere che i casi sono stati isolati (e il televoto sospeso), anche se è emerso che anche Pamela Prati ora sarebbe malata. Come si è visto nel corso della puntata ha abbracciato e baciato diverse persone, compreso Alfonso Signorini, ora il rischio è che anche chi è fuori dalla casa del programma possa essersi ammalato.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Novembre 2022, 17:06

