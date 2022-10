Gf Vip, scatta la censura per Daniele Dal Moro in piena notte: «Io nell'armadio?»

Nella notte, al Grande Fratello Vip, Daniele Dal Moro è stato censurato dalla regia dopo aver fatto alcune affermazioni sulla storia del reality show e, in particolare, su ciò che avvenne qualche anno fa tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez in un “celebre” armadio.

Cosa ha detto

Le sue affermazioni, però, non devo essere piaciute molto alla produzione del reality show che ha deciso di “zittirlo” non appena ha riaperto bocca. Ma cosa avrà mai detto l’ex tronista di Uomini & Donne di tanto grave da far scatenare l’ira della regia del programma?

