Gf Vip, Elenoire: «Nikita porta iella». La furia di Loredana Bertè: «Nel 2022 è inaccettabile»

Ancora polemiche nella Casa del Gf Vip 7. Si accendono i fari su Elenoire Ferruzzi per le forti parole che ha pronunciato nei confronti della sua ormai ex coinquilina, Nikita Pelizon. Nel corso della puntata di ieri sera, Alfonso Signorini e la produzione hanno deciso di squalificare la diva transgender Elenoire Ferruzzi, infatti, è stata cacciata dalla casa senza troppi complimenti per essersi macchiata di atteggiamenti e frasi irripetibili nei confronti di Nikita. In primis, Ferruzzi ha detto che Nikita Pelizon portasse il malocchio all’interno della casa. L'episodio che l'ha portata a dire una frase del genere, è stato quando Daniele Dal Moro si è scottato con l’acqua bollente e lei l'avrebbe messo in guardia dicendo: «Mettilo sotto l’acqua fredda perché ti ustiona l’acqua bollente. È il malocchio, amore. Quella lì». Non contenta, la performer si era rivolto a Giaele De Donà parlando del fattaccio successo a Daniele, raccontandole «Amore, si è bruciato, perché quella lì è una porta iella». E sulla questione non è rimasta inerme Loredana Bertè che, per un episodio simile, ha person sua sorella Mia Martini.

Leggi anche > Gf Vip, la verità dietro lo sputo di Elenoire: il video che incastra Antonino

Per anni, infatti, tante persone del mondo dello spettacolo hanno additato Mia Martini come una persona che portasse sfortuna. Per cui, Berté si è scagliata contro la concorrente e su Instagram ha scritto: «Nel 2022 assistere ancora a persone che ne accusano altre di “porta sfiga" è inaccettabile sotto ogni punto di vista. Grazie ad Alfonso Signorini per aver preso una posizione decisa e messo in nomination questa persona, e al pubblico per averla eliminata. Questi atteggiamenti non sono accettabili, le parole sono armi, feriscono e possono uccidere. Impariamo a usarle di conseguenza».

Il provvedimento

Alle frasi molto gravi di Elenoire su Nikita, si è aggiunto un altro gesto riprorevole. Era infatti diventato virale un siparietto dove si poteva vedere Elenoire Ferruzzi che sputava al passaggio di Nikita Pelizon, di fronte agli occhi sconvolti di Antonino Spinalbese. Per cui, ieri sera, il GF Vip ha lanciato un televoto flash per far decidere al pubblico se Elenoire Ferruzzi avrebbe potuto rimanere nella casa o meno. Alla fine, la diva trans è stata costretta ad abbandonare il gioco.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Ottobre 2022, 20:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA