Gf Vip, Giaele urla: «Ho perso il bracciale da 20 mila euro». Cosa è successo

Panico nella casa del Grande Fratello Vip. I concorrenti stanno trascorrendo il weekend tra travestimenti e giochi passatempo all'insegna della festività di Halloween. È andato tutto secondo i piani, tranne per Giaele De Donà. La vippona, infatti, ha vissuto un momento di panico mentre si trovava nella casa delle bambole insieme ad Antonella Fiordelisi. Cosa è successo?

Cosa è successo

La redazione del Gf Vip ha organizzato, in occasione della festa più spaventosa dell'anno, alcuni giochi da fare che hanno tenuto i vipponi impegnati per tutto il weekend. Il momento di panico è cominciato quando Giaele si trovava al buio nella casa delle bambole con la compagna di avventura Antonella: Giaele ha sentito sfilarsi dal braccio un gioiello che si era incastrato tra le ragnatele allestite dalla redazione per il gioco.

Le due hanno iniziato ad urlare per la paura, ma poi l'urlo di Giaele si è fatto più intenso e ha esordito con: «Aspetta... sto perdendo il bracciale, quello da 20mila euro». E Antonella ha risposto divertita: «Oh cavolo, salvalo!».

Il siparietto è stato ripreso e postato dagli utenti su Twitter che non hanno potuto fare a meno di commentare l'accaduto: «Giaele è proprio piena di soldi», ha scritto qualcuno.

Giaele che si mette a urlare dallo spavento.. “sto perdendo il bracciale”

Antonella: “Quale? Quello da 20 mila euro?”

Giaele: “Esatto”

Antonella: “Oh cavolo, salvalo”



STO MALE ☠️ #gfvip pic.twitter.com/0rbFmq8AEI — soleilandia ☀️ (@sisonokevin) October 29, 2022

Ultimo aggiornamento: Domenica 30 Ottobre 2022, 15:33

