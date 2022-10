Gf Vip, Sara Manfuso abbandona la Casa: vittima del caso Bellavia

Il Grande Fratello Vip torna in diretta. Dopo più di quattro ore di repliche, il reality show torna in live su Mediaset Extra. E il pubblico ha subito assistito a un nuovo abbandono: Sara Manfuso lascia il gioco per sempre. Un'altra vittima del caso Marco Bellavia.

Risolto il giallo

Nelle ultime ore un giallo ha avvolto il loft di Cinecittà. In oltre 20 anni di trasmissione, infatti, non era mai successo che la live 24 ore su 24 saltasse per così tanto tempo. Il mondo dei social ha subito capito che qualcosa stesse accadendo all'interno della Casa del Grande Fratello Vip e, su Twitter, in molti hanno ipotizzato che il problema potesse riguardare proprio Sara Manfuso. Un mistero che è stato subito risolto, una volta, che la trasmissione sul canale 55 del digitale terrestre è tornata in live dalla Casa più spiata d'Italia.

Un'altra vittima

Dopo la squalifica di Ginevra Lamborghini e l'eliminazione al televoto di Giovanni Ciacci, ecco un'altra vittima del caso più discusso degli ultimi giorni. Nonostante, infatti, Sara Manfuso non fosse direttamente coinvolta nel caso Marco Bellavia, già a fine puntata aveva dichiarato la sua intenzione di lasciare il programma. «Mi è pesato tanto… Quello che è successo a Marco è una cosa enorme… Provo disagio a stare qui dentro e pensavo di non volerlo dire in puntata perché non voglio venga strumentalizzata la mia uscita…», ha dichiarato la modella, mentre Alfonso Signorini l'ha pregata di pensare molto bene alla sua decisione.

Il tentativo della produzione

Nelle ultime ore è probabile che la produzione abbia interrotto la diretta proprio per convincere Sara Manfuso di ripensare alla sua decisione. Ma la modella è stata irremovibile e, dopo una lunga trattativa, ha salutato i vipponi e ha varcato per l'ultima volta la celebre porta rossa. Le immagini sono tornate a essere in diretta proprio nel momento in cui Sara ha salutato i suoi compagni di avventura: «Ci ho pensato tanto, ma non voglio che il mio nome venga associato a una cosa del genere (riferendosi a quanto accaduto con Marco Bellavia). Vi saluto, mi raccomando fate i bravi». Queste le sue ultime parole prima di abbandonare il reality show più amato d'Italia.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Ottobre 2022, 19:52

