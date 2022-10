Gf Vip, il caso Bellavia fa un'altra vittima: Sara Manfuso lascia il reality? Ecco il motivo

Dopo l’abbandono di Marco Bellavia, la squalifica di Ginevra Lamborghini e di Giovanni Ciacci, un altro concorrente ha deciso di abbandonare il gioco. Si tratta di Sara Manfuso. Le motivazioni potrebbero essere legate proprio a Marco.

Cosa scrivono gli utenti

«Motivo per cui Sara esce: lei combatte il bullismo e vedere che Marco è uscito per colpa di persone in un contesto dove lei ne è partecipe e complice la fa stare male, lui è fuori per colpa loro e anche lei si sente di meritare di essere fuori. Apprezzo molto», ha riportato utente su Twitter.

«Sara Manfuso si è ritirata per sua spontanea volontà rispetto ai fatti accaduti per Marco e di certo non è stata tra le peggiori in quanto a comportamento. Dovreste per una volta riconoscere che non è da tutti perdere soldi, pagare la penale e perdere visibilità» ha scritto qualcun altro.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Ottobre 2022, 12:12

