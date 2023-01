Gf Vip, volano coltelli tra Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi: «Ti butti da un ca...volo all’altro»

A smuovere le dinamiche della Casa del Gf Vip ci pensa Oriana Marzoli. Poche ore fa in cortiletto si è consumata una scenetta alquanto scoppiettante fra Oriana e Antonella Fiordelisi. Le due hanno iniziato a stuzzicarsi, sollecitate anche da Edoardo Tavassi, ma Antonella, cercando di pungere Oriana, l'ha insultata: «Lei punta tutto sull’estetica io no». Oriana le ha subito mandato un bacio e Fiordelisi ha replicato: «Sei un po’ cafona, migliorati, devi migliorare, puoi farlo. Hai 30 anni, puoi ancora farlo. Anche io sono migliorata».

Ma Antonella non si è fermata qui e ha anzi continuato, finendo per lanciarle contro una vera bomba: «Che figure stai facendo mamma mia, ti butti da un ca…volo all’altro».

L’errore di Oriana è quello di non fare la vittima nonostante venga inizialmente istigata e poi provocata:



L'insulto

Quell'insulto detto da Fiordelisi ha chiaramente un riferimento diverso che la gieffina si è fermata dal pronunciare, in tempo. Pur non pronunciandola, la parola è apparsa palese al web che ha iniziato a diffondere il video in questione, accusando la Fiordelisi di aver superato il limite.

La guerra ad Antonella

Inoltre, dopo questa uscita, Antonella ha continuato a lanciare stoccate a Oriana, dicendo: «Non ti vergogni un pochino? Datti una regolata, non so quanto puoi piacere agli uomini, si fermeranno solo all’estetica e poi scapperanno, come ha già fatto qualcuno. Devi fare i piatti. Mi ha copiato la coda, vuole essere come me». E c’è chi ora chiede provvedimenti contro Antonella.

