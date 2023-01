Gf Vip, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro chiusi nell'armadio: amore e odio, cosa è successo

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, protagonisti di un siparietto che sta facendo scalpore sul web. I due vipponi, che nelle ultime settimane sembrano sempre più vicini, sono stati visti uscire insieme da un armadio dopo essere stati chiusi da soli per diversi minuti. Il video è diventato virale sui social, ma almeno per ora, nessuno dei protagonisti ha commentato ancora la vicenda.

Il legame fra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sembra diventare sempre più affettuoso. Infatti, nonostante non si sia emerso cosa è successo nell’armadio, Daniele ha spesso confermato, seppur in maniera velata, i baci dei giorni scorsi con l’attrice venezuelana. In una clip diffusa sul web infatti, parlando con Davide Donadei, il ragazzo avrebbe lasciato intendere che i tanto chiacchierati baci ci siano stati, e forse qualcos’altro. In ogni caso, la tranquillità tra i due fatica a stabilizzarsi; ma poco dopo le tenere effusioni è scoppiata una lite piuttosto forte tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli proprio sulle presunte omissioni.

Amore e odio

Nell’ultimo daytime però, oltre ai momenti di tenerezza, c'è stata una lite piuttosto accesa per via di un comportamento di Oriana. Quest’ultima, avrebbe fatto innervosire il veneto a causa della poca chiarezza sul loro legame: «Io mi sono stufato di questi giochetti del dire e non dire. Devi dire quello che pensi». Da quanto si evince, l’incomprensione sarebbe riferita al fatto che Oriana Marzoli non voglia rivelare la realtà della relazione con Daniele Dal Moro.

Gli opposti

Ma, mentre il veneto ha confermato il bacio che c’è stato con l’attrice venezuelana, lei continua a rispedire al mittente le domande curiose, alimentando i gossip. Oriana non ha reagito bene, attaccando in maniera categorica il vippone: «Con me hai chiuso, visto che la pensi così non mi parlare mai più». Dopo qualche ora di silenzio, Daniele ha scelto di sfogarsi con altri coinquilini in merito al rapporto con Oriana: «Mi farebbe piacere vivermi la situazione senza pensieri ma avere qualcosa con lei è problematico. Mi piacciono i rapporti puri e puliti, io non dico le bugie».

