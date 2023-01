Gf Vip, «qualcuno ha bestemmiato»: il video fa il giro di Twitter. Ecco chi rischia l'eliminazione

Ancora bestemmie al Gf Vip? La polemica è in corso da ieri sera su Twitter dove, la concorrente in questione, è bersagliata dal web che spera di vederla fuori dalla Casa. Circola, infatti, il video della presunta bestemmia di Nicole Murgia.

Gf Vip, il video della bestemmia

Il video risale alla tarda sera di ieri, anche se la situazione non sembra così grave come quella di Riccardo Fogli che è stato subito squalificato. Stavolta, infatti, la presunta bestemmia pronunciata da Nicole sembra sembra essere solo «Oddio». Sui social al momento c’è chi dice di essere sicuro, anzi sicurissimo che la concorrente abbia bestemmiato. Altri, invece, dicono di aver sentito solo l’espressione “Oddio” e c’è persino chi pensa che alcuni video che stanno circolando siano stati modificati per rendere la bestemmia più veritiera.

La Murgia non ha bestemmiato. Dice "oddio giocà co attacco de panico…"#GFvip pic.twitter.com/xykkoRt96F — VeryInutilPeople.it (@veryinutil) January 13, 2023

La verifica

Si attendono pertanto le verifiche degli autori nelle prossime ore. Nel caso in cui dovesse arrivare un comunicato da parte della produzione, come era successo per Fogli, allora ci sarà anche la squalifica immediata per la Murgia e il televoto verrà annullato. In caso contrario, invece, i suoi hater potranno solo sperare di vederla eliminata dal verdetto di lunedì sera.

In circolo

Il video della presunta bestemmia ha fatto il giro dei social, ma rispetto alla volta precedente molti dicono di non aver sentito bestemmie. Nicole Murgia in cortiletto ha pronunciato questa frase, in realtà: «Oddio giocà ca attacco de panico». Cosa succederà?

