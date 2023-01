Gf Vip, Antonino Spinalbese discute con Oriana su Belen: «Ti volevo denunciare». Ecco cosa è successo

di Redazione web

Tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli c'è stato uno scambio di battute che ha gelato tutti al Grande Fratello Vip. I due che in passato sembrava avessero una simpatia si sono poi allontanati per delle rivelezioni che avrebbe fatto Oriana su delle confidenze di Antonino. Sembrava esserci una tregua, ma hanno poi avuto un'altra discussione.

Bianca Atzei, i fan preoccupati dopo il parto: lei sta a letto, non mangia e il bimbo ha la manina fasciata

Antonella Clerici e il tradimento: «Signorini mi chiamò per dirmi che ero cornuta»

Lo scambio di battute

Oriana avrebbe chiesto ad Antonino se poteva farle i capelli, considerando che lui è un hairstylist, ma la risposta di Spinalbese è arrivata secca e più fredda che mai: «Amore, poco tempo fa ti volevo denunciare e secondo te ti faccio i capelli?», dopo ha proseguito: «Oriana, non son un ragazzino. Puoi giocare quanto vuoi però… Io posso anche dirlo a Milena come si fa. Mi hanno chiesto se ce la può fare e secondo me no. Ce la faccio a malapena io qua. Non è che puoi avere tutto quello che vuoi qui… Sì, ma mi disinteresso. E non glielo dico, sai che sono onesto. Ti ho detto una cosa adesso. Tienila a mente».

Il riferimento a Belen

Antonino ha poi voluto chiarire che non si tratta di dinamiche legate al gioco: «Su quello che ti ho detto io, lascia perdere lo scherzo e il Grande Fratello. Se tu mi puoi creare un problema tra me e una persona, con me non vai avanti». Oriana ha detto di non aver capito, ha fatto riferimento a delle cose relative a Ginevra, ma a quel punto Spinalbese ha concluso: «Ma che Ginevra, dai svegliati Oriana! Comunque no». Probabilmente al centro della questione ci sarebbe l'ex dell'hairstylist, Belen Rodriguez, e nello specifico Antonino si sarebbe arrabbiato per delle affermazioni fatte da Oriana prorpio sull'argentina.

Aurora Ramazzotti: «È nato». La storia social mette in ansia i fan: «Mettiti nei nostri panni». Cosa è successo https://t.co/FvoMiR0htw — Leggo (@leggoit) January 19, 2023

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Gennaio 2023, 16:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA