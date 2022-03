Gf Vip, Nathaly Caldonazzo e l’ex concorrente: «Un po’ il Giuda nella mia vita»

Nathaly Caldonazzo dopo il Gf Vip torna a parlare di alcuni coinquilini che le hanno fatto compagnia durante la sua avventura nel reality di Alfonso Signorini. Uno in particolare sembra aver sorpreso in negativo Nathaly: «Un po’ il Giuda nella mia vita».

Nathaly Caldonazzo al Gf Vip (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

Nathaly Caldonazzo torna a parlare dei suoi ex coinquilini al Gf Vip. Ospite di “Isola Party”, programma dedicato all'Isola dei Famosi, dove quest'anno i naufraghi partecipano in coppia, ha parlato di Davide Silvestri e Alessandro Basciano: «Singolarmente – ha spiegato - i concorrenti erano tutti carini. Uniti quando facevano gruppo tiravano fuori il peggio. Forse con Davide non mi sarei legata... Era abbastanza scontato non vincesse, è il classico tipo che arriva secondo. Un altro netto no Alessandro Basciano. Prima della discussione avevamo un buon rapporto, eravamo praticamente come fratello e sorella ma dopo mi ha deluso. E’ stato un po’ il Giuda nella mia vita. È questa la cosa più deludente. Rimane un gioco, però queste cose ti colpiscono nel profondo. Una cosa gratuita da una persona a cui ho voluto bene nel breve tempo nel quale siamo stati insieme».

Nathaly Caldonazzo (Instagram)

Nathaly, oltre al Gf Vip, ha partecipato in passato a Temptation Island e L’Isola dei Famosi: «Tutte e tre le esperienze mi hanno traumatizzato. L’Isola è stata tosta, è molto faticosa…. Non ho resistito, tre settimane e ho tirato fuori il peggio di me. Temptation mi ha traumatizzato perché ho subito una brutta cosa dalla persona con cui stavo. E dulcis in fundo il Gf, che alla fine è stata una bellissima esperienza».

