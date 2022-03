Debutta oggi sui social il nuovo reality condotto da Manila Gorio. Si chiama Affinity e da qui alle prossime settimane terrà compagnia al pubblico sui social. Sì perché il nuovo programma sull'amore, che vedrà in gara diversi personaggi dello spettacolo e influencer, sarà visibile su YouTube.

Affinity, il nuovo reality di Manila Gorio debutta oggi: dove vederlo

È questa la maggiore novità di un reality che per il resto ricorda molto le dinamiche di Temptation Island perché incentrato sulle dinamiche di coppia di 28 vip, che si dovranno mettere alla prova per stabilire più affinità possibili con gli altri concorrenti in modo da arrivare in finale e vincere.

Il programma è stato registrato tra il 19 e il 31 agosto in una splendida villa nel cuore della Puglia con la conduzione di Manila Gorio, modella transgender barese nonché ideatrice del programma.

L'altra grande novità del reality riguarda il pubblico. La piattaforma di YouTube consente infatti ai telespettatori di non essere più semplici osservatori, ma di diventare partecipanti attivi dello show. Una scelta vincente considerato il desiderio di identificazione del pubblico femminile, che ama immedesimarsi negli intrecci amorosi e nelle relazioni complicate delle coppie.

I vip, ripresi h24, saranno costretti a condividere gli stessi spazi per tutto l’arco della giornata con l’obiettivo di creare più affinità possibili e di superare le nomination, sulla falsa riga del Grande Fratello.

Affinity, i concorrenti del reality

Tra i concorrenti in gara si segna la presenza della coppia Oronzo Carinola e Valentina De Blasi, e della pornostar internazionale Priscilla Salerno. Ci saranno poi altri personaggi dello spettacolo come Alessandro Calabrese, Ricky Costantino, Deianira Marzano, Alessio Lo Passo. E ancora, Selvaggia Roma, Stefano Torrese e Federica Pacela. Insomma, ci sarà da divertirsi.

