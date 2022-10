Gf Vip, Marco Bellavia sorpreso dal gesto di Pamela Prati: la dedica sui social

Marco Bellavia, dopo aver abbandonato il GF Vip per un crollo emotivo e mentale tanto discusso, è comparso su Instagram con dei contenuti pubblicati nelle stories. Mentre si attende una dichiarazione ufficiale su tutto quello che è accaduto, Marco per ora si è limitato a ricondividere post, foto e contenuti di chi lo ha difeso durante questi giorni.

Gf Vip, Marco Bellavia di nuovo in tv? Ecco quando lo rivedremo per un confronto con gli altri

Marco Bellavia, il ritorno a casa con il figlio Filippo dopo il Gf Vip: «Siamo ricchi»

Gf Vip, dopo il caso Bellavia l'Ordine degli Psicologi apre un'istruttoria su Gegia: ecco cosa rischia

La dedica speciale

Proprio in queste ore Bellavia ha pubblicato una dedica speciale a Pamela Prati, alla quale nella casa si era avvicinato molto, riconoscendo in lei delle fragilità simili alle sue. «Marco a Pamela: “Grazie mia unica anima gentile. Good Night Cherie”. E con questo ho detto tutto!» ha riportato un utente su Twitter.

Le parole sono accompagnate da un post in cui si vede una crostata speciale realizzata dai vip nella casa e dedicata proprio a lui, dove al centro compare in grande il suo nome e un cuoricino.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy music: “Dreams” from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- GF Vip, Marco Bellavia ha dovuto pagare la penale per aver abbandonato la casa? Cosa si è scoperto

#gfvip, Marco #Bellavia di nuovo in tv? Ecco quando lo rivedremo per un confronto con gli altri https://t.co/UMnDz8DVo4 — Leggo (@leggoit) October 5, 2022

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Ottobre 2022, 12:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA