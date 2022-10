Gf Vip, dopo il caso Bellavia l'Ordine degli Psicologi apre un'istruttoria su Gegia: ecco cosa rischia

Il caso di Marco Bellavia, l'ex concorrente del Gf Vip costretto a ritirarsi dal reality dopo le derisioni dei compagni per la sua salute mentale, continua a far discutere. Non sono bastate la squalifica di Ginevra Lamborghini e l'eliminazione al televoto di Giovanni Ciacci per mettere un punto alla grave vicenda di bullismo a cui i telespettatori hanno assistito negli ultimi giorni. Adesso è il turno di Gegia, al secolo Francesca Antonaci, che ieri sera è stata salvata per pochissimo dal televoto, ma sulla quale l'Ordine degli Psicologi ha aperto un'istruttoria.

Marco Bellavia, parlano gli psichiatri: «Gf Vip specchio di una società ignorante»

Gf Vip, l'Ordine degli Psicologi apre un'istruttoria su Gegia

«Sono state inviate all'Ordine diverse segnalazioni da parte di privati cittadini turbati dal comportamento della psicologa e per questo, come da prassi, verrà aperta un'istruttoria» si legge in una nota dell’agenzia di stampa nazionale Dire, riportata dal Corriere.

Parallelamente alla carriera televisiva iniziata negli Anni 80 in Rai, l'attrice esercita anche la professione di terapeuta, avendo conseguito prima una laurea in Lettere e poi in Psicologia. Proprio questo background culturale aveva spinto l'ex conduttore di Bim Bum Bam a confidarsi con lei e a chiederle un aiuto. Richiesta che, come sappiamo, è rimasta inascoltata e anzi è stata respinta con disprezzo dalla concorrente, che l'ha apostrofato come «matto» e «malato».

Persino lunedì sera, durante una pausa pubblicitaria, è tornata a usare termini spregevoli contro Marco Bellavia: «Dovevamo tenercelo e sentire le ca***te che diceva». Frase per la quale è stata anche richiamata in diretta da Alfonso Signorini. Dopo le segnalazioni di alcuni privati cittadini all'Ordine degli Psicologi, ora Gegia rischia di essere sospesa se non addirittura radiata dall'albo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Ottobre 2022, 19:35

