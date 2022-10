Sonia Bruganelli e il tweet sospetto: «Spera di non ripensarci mai…». Ma con chi ce l'aveva?

Aria di crisi tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis? Non se ne parlava da alcuni mesi, ma ora un misterioso tweet dell'opinionista riaccende i dubbi e riapre il caso su un possibile divorzio. Dopo la puntata del Gf Vip di ieri sera, tutta incentrata sul caso di bullismo di Marco Bellavia, Sonia rispunta sui social con una frase sospetta.

Gf Vip, dopo il caso Bellavia l'Ordine degli Psicologi apre un'istruttoria su Gegia: ecco cosa rischia

Sonia Bruganelli e il tweet sospetto

«Spera solamente di non ripensarci mai perche questa volta non mi ritroverai…». Ma chi si riferisce la Bruganelli? Qualche utente sospetta che il riferimento sia alla squalifica di Ginevra Lamborghini e alla possibilità (peraltro remota) che, dopo la lezione di ieri, possa rientrare fra qualche settimana nella casa. Altri invece credono che c'entri il marito Paolo Bonolis, come se il conduttore avesse avuto qualcosa da farsi perdonare.

Altri ancora sostengono che le divergenze con il conduttore tv siano ormai appianate. Una tesi che trova conferma nel fatto che Sonia ha pubblicato una foto dell'ultimo libro del marito, «Notte fonda», un romanzo ambientato a Roma e in uscita proprio oggi, 4 ottobre, con queste parole: «L'uomo più intelligente e ironico che io abbia mai conosciuto. Senza se e senza ma. L'uomo che ringrazierò per sempre e che per sempre sarà un punto di riferimento». Un'attestazione di stima che escluderebbe una possibile separazione. A chi si sarà riferita allora Sonia con quel tweet?

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Ottobre 2022, 20:48

