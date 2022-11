Gf Vip, Geoge Ciupilan in lacrime: «Ho iniziato a bere, ho chiesto a mia mamma 'ma mio padre era così?' E allora ho smesso»

Geoge Ciupilan è sicuramente tra i concorrenti meno "attivi" all'interno della casa del Grande Fratello Vip, eppure è tra i più amati. Durante la puntata di lunedì sera Alfonso Signorini ha svelato la difficile infanzia dell'influencer in particolare dei problemi con il padre e con l'alcol.

Gf Vip, Taylor Mega hot: «Sesso con Giaele? Certo, girava mezza nuda: ora è una nonna...»

Gf Vip, Antonino Spinalbese confuso: «Avevo promesso a Oriana di baciarla fuori dal letto, ma...»

Gf Vip, Signorini tossisce in diretta: «Tranquilli niente Covid, solo bronchite». Poi lo sfogo

Gf Vip, le lacrime di George: «Ho iniziato a bere,ho chiesto a mia mamma: ma mio padre era così? E allora ho smesso» (Credits Uff. St. Endemol Shine)

Gf Vip, Antonino Spinalbese confuso: «Avevo promesso a Oriana di baciarla fuori dal letto, ma...»

Le lacrime di George Ciupilan

Durante la puntata di lunedì sera Alfonso Signorini ha regalato a George Ciupilan un momento molto emozionante, prima l'incontro con la mamma, poi il video della nonna con cui ha vissuto fino a quando ha avuto cinque anni. L'influencer ha avuto un'infanzia difficile, mentre la mamma era in Italia per assicurargli un futuro migliore, viveva insieme al padre: «La notte piangevo perché volevo mia madre. Mio padre mi diceva: “Basta, altrimenti ti tiro uno schiaffo”. Non ho ricordi belli di lui, lo vedevo forse la sera, incavolato. Non voglio dire tutto perché non riesco a essere così cattivo. Non l’ho vista come una figura positiva nella mia vita, non voglio essere così».

«Quando a scuola c'era il ricevimento e non c'erano nè mia mamma e nè mio padre, spiega George, mi dispiaceva. Mia mamma era in Italia ma io non lo capivo, mio padre invece aveva altro da fare. Poi quando arrivavo a scuola magari ero un po' sporco perchè facevo tutto da solo, avevo sette anni e andavo a scuola a piedi».

I problemi con l'alcol

Una volta giunto in Italia George è diventato una star del web eppure quel successo così travolgente e immediato gli ha fatto perdere la retta via portandolo a ubriacarsi sempre più spesso: «Quando andavo in discoteca pensavo solo a bere per non pensare». Il cambiamento però è arrivato grazie alla mamma: «Nella mia famiglia ci sono stati problemi di alcol e allora ho chiesto a mia mamma "Mio padre era così?". Lei mi ha detto sì e da allora ho smesso immediatamente».

Il messaggio del papà

Dopo aver incontrato la mamma George riceve a sorpresa un videomessaggio del papà direttamente dalla Romania: «Sappi che mi dispiace tanto per non essere venuto da te. Io ti amo, resterò tuo padre per tutta la vita. Ti amo tanto George».

Ciupilan in lacrime con grande maturità risponde: «Voglio stringere la mano e pensare che sia così. Ora i miei demoni sono meno pericolosi».

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Novembre 2022, 08:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA