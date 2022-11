Gf Vip, Taylor Mega hot: «Sesso con Giaele? Certo, girava mezza nuda: ora è una nonna...»

Giaele De Donà non ha mai fatto mistero di aver avuto un flirt con Taylor Mega. Le due ora sono migliori amiche e si sono incontrate durante la diretta di lunedì sera. La modella ha raccontato qualche dettaglio piccante sull'incontro "amoroso" a Capri.

Gf Vip, Antonino Spinalbese confuso: «Avevo promesso a Oriana di baciarla fuori dal letto, ma...»

GF VIP, La confessione hot di Taylor Mega: «Sesso con Giaele? Certo, girava mezza nuda...ora è una nonna»

Gf Vip, Signorini tossisce in diretta: «Tranquilli niente Covid, solo bronchite». Poi lo sfogo

La confessione hot di Taylor Mega

Taylor Mega è la sorpresa speciale di Giaele De Donà. Tra le due, che ora sono state molto amiche, c'è stato anche un flirt. «Io ho sempre avuto un debole per Taylor» ammette la De Donà. Signorini chiede alla Mega se hanno avuto una relazione anche sessuale e Taylor non nega: «Alfonso che ti devo dire , lei passava nuda ...». I

Giale felicissima di incontrare la sua migliore amica «Mi manchi tanto. Sei stupenda, sei un diamante, non sei bigiotteria devi splendere. Io se venissi qua dentro e vedessi questa Gaele non avrei la stessa confedenza che ho con te fuori. Sei una donna forte. Sei molto di più di quello che stai facendo vedere. Puoi andare molto meglio. La Giaele che ho conosciuto io può dare tantissimoTi ricordi quando stavamo a Capri e mi dicevi che sembravo una nonna? Ora sei tu la nonna».

Giaele De Donà e il flirt con Taylor Mega

A fine settembre mentre i vipponi si stavano ancora conoscendo, Giaele De Donà ha confessato di aver avuto un flirt con Taylor Mega: «L’ultima amica che ho adesso a cui sono più legata - aveva detto Giaele - Taylor, le ho subito detto: guarda, diamoci dei limiti perché esteticamente sei una bellissima ragazza. C’è stato qualcosa anche con lei”».

Taylor Mega ha avuto una relazione anche con Alberto De Pisis, attualmente in isolamento perchè risultato positivo al Covid -19, e anche per lui ha avuto parole molto carine: Sei molto di più di quello che stai facendo vedere. Puoi andare molto meglio. La Giaele che ho conosciuto io può dare tantissimo «Al Grande Fratello non stai dando tanto quanto con me. Devi farti conoscere per quello che sei. Sei un animale da palcoscenico. Con le tue battutine e frecciatine belle piccanti. Qui, invece, ti tieni molto. Sei una viparetta simpatica»

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Novembre 2022, 00:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA