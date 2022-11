Gf Vip, Antonino Spinalbese confuso: «Avevo promesso a Oriana di baciarla fuori dal letto, ma...»

Dentro la casa del Grande Fratello Vip anche una settimana può sembrare un'inifinità. E sono passati solo sette giorni da quando Oriana e Antonino hanno deciso di approfondire la loro conoscenza che però sembra già essere in crisi. A dipanare la matassa Alfonso Signorini durante la puntata di lunedì 21 novembre.

Gf Vip, la diretta di lunedì 21 novembre: Wilma Goich già negativa al Covid. Taylor Mega (ex di Alberto e Giaele) ospite nella Casa

Dopo i baci infuocati sotto le coperte tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli è calato il gelo. Ad affrontare la questione Alfonso Signorini durante la diretta di lunedì 21 novembre del Grande fratello Vip. L'influencer venezuelana prova a spiegare quello che prova. «Io e Antonino non ci parliamo da due giorni. Lui ha detto a Giaele che aveva paura che io lo definissi il mio uomo e allora mi sono allontanata».

Antonino dà la sua versione dei fatti: «Mi sono confidato con Luca e Giaele perchè sono uno che fa 10 passi avanti e 200 indietro. Ad un certo punto mi sento in ragazzino, in altri momenti un padre e quindi mi sento un po' in difetti nel lasciarmi andare. Quando ho sentito questo sentimento forte quasi da fidanzato da parte di Oriana ho fatto un passo indietro. Ho cercato di trattenermi, volevo fare un po' le cose con calma. A parte i baci che le do sotto le coperte riusciamo anche a parlare. È sciocco ma è anche il momento più intimo per parlare».

«Mi sono un po' messo nei suoi panni - prosegue Spinalbese - le avrei promesso che l'avrei baciata fuori dalle coperte e non l'ho fatto. Io ho iniziato con Oriana da sette giorni, per quanto io possa ridere e scherzare, quando inizi qualcosa di serio il piacere è anche aspettare». «Il problema è che lui con me non ha parlato e io non so niente», conclude la Marzoli.

