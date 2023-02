Gf vip, Francesco Chiofalo contro Antonella Fiordelisi: «Prima di entrare in casa era fidanzata»

di Redazione web

Francesco Chiofalo ha vuotato il sacco sui social: «Antonella Fiordelisi prima di entrare nella casa del Gf vip era fidanzata». L'ex compagno della concorrente avrebbe parlato di Antonella del fidanzato (a detta sua), Gianluca Benincasa, mentre rispondeva alle domande che i suoi follower gli ponevano su Instagram. Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi sono stati una coppia per due anni.

Le dichiarazioni di Francesco Chiofalo

Francesco Chiofalo su Instagram ha detto: «C’è poco da pensare, Gianluca ha detto la verità, quella che tutta Salerno e le persone che li conosco sanno. Compreso il sottoscritto. Infatti lo dissi subito appena lei entrò nel programma dichiarandosi single che non era vero e che in realtà erano super fidanzati e che fingeva di essere single con la complicità di lui solo per entrare nel cast del programma».

La "verità" di Francesco Chiofalo

La teoria di Francesco Chiofalo, secondo cui Antonella e Gianluca sarebbero ancora una coppia, potrebbe essere confermato dal fatto che il presunto fidanzato non possa entrare nella casa del Gf vip a causa di un esposto nei suoi confronti presentato dal papà di Antonella.

