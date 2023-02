Orietta Berti fa il doppio gioco: opinionista al GFVip, ma durante la diretta commenta il Festival di Sanremo

Orietta Berti, opionionsta del Grande Fratello Vip, non ha potuto fare a meno di strizzare un occhio al Festival di Sanremo. Anche nella terza serata la kermesse musicale ha registrato un record di ascolti, sconfiggendo la concorrenza, ma oltre al danno, Mediaset ha subito anche la beffa, visto che una delle protagoniste della sua rete pare stesse vedendo cosa accadeva sul palco.

Amici, Paki si lamenta infastidito: «Maddalena ci prova con me», la ballerina sbotta. Ecco cosa è successo

Gf Vip, Gianluca Benincasa entra nella Casa? Ecco l'escamotage pensato da Signorini

Il commento sui social

L'account ufficiale di Sanremo su Instagram ha lanciato l'esibizione dei Maneskin e Orietta, che era in diretta su Canale 5, ha commentato con diversi cuoricini sotto al post. Non ci sono molti dubbi quindi sul fatto che lei, pur stando in un altro programma abbia comunque seguito l'evento. Ma d'altronde lo aveva anticipato la stessa cantante che avrebbe seguito Sanremo, in un'intervista fatta qualche giorno prima dell'inizio della kermesse: «Sì che lo guardo. Come farò quando sarò in diretta? La serata del giovedì non la guarderò perché sono al Grande Fratello Vip da Alfonso, ma sicuramente lo recupererò, non me lo perdo mai. Quindi vedrò la puntata il giorno dopo appena potrò».

Il ritorno in Rai

La Betti aveva anche annunciato un suo ritorno in Rai, dopo la fine della sua avventura al Grande Fratello. In un’intervista rilasciata a La Repubblica ha confessato che parteciperà al programma di Fabio Fazio: «Sono stata con Fabio tanti anni, tornerò da lui. Intanto devo andare a promuovere il mio cofanetto. A Mediaset mi lasciano molto libera. Al GF Vip mi trovo bene, anche con Alfonso, è buono, religioso, andiamo d’accordo. Mi tratta come una di famiglia. Con Sonia Bruganelli siamo amiche, io voglio salvare quello lì, lei quello là. Ridiamo e stiamo benissimo insieme».

LDA, figlio di Gigi D'Alessio, è in gara a Sanremo: lo sgarro di Anna Tatangelo sui social https://t.co/kbaEjTY6XQ — Leggo (@leggoit) February 10, 2023

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Febbraio 2023, 11:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA