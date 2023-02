Gf Vip, Daniele Dal Moro e il retroscena su Martina Nasoni: «Molte cose non si sanno»

Retroscena piccanti per Daniele Dal Moro. Il gieffino ha parlato della sua esperienza a Uomini e Donne come tronista, citando Martina Nasoni. La sua prima esperienza nella Casa del Gf vip risale al 2019, quando prese parte alla 16esima edizione della versione classica del Grande Fratello, vinta da Martina Nasoni. Quest’ultima dimostrò il suo forte interesse nei confronti di Daniele, che però era sempre troppo distante. Nel 2020, poi, Maria De Filippi portò Dal Moro sul trono, ma non scelse nessuno perchè proprio in quel periodo scoppiò la pandemia. Un'esperienza durata pochissimo. Nelle scorse ore, parlando con Oriana Marzoli, Daniele ha svelato un retroscena curioso sulla Nasoni.

Dopo la puntata del serale, Dal Moro e Oriana si sono confrontati. Dopo l’ingresso di Martina come ospite, i due si erano un po’ allontanati. E proprio durante questo chiarimento, Marzoli ha lamentato la freddezza del gieffino in questi ultimi giorni.

La verità

Daniele ha chiarito che tra lui e Nasoni c’è solo un’amicizia e un affetto profondo. A questo punto, ha spiegato che quando si trovava sul trono, Martina si recava spesso a Verona e soggiornava negli hotel più vicini al suo. Ma questo suo comportamento causò molta ansia in lui, perchè temeva di perdere la fiducia della redazione del programma e così anche di Maria. Perciò spesso doveva chiamare la redazione per avvisarli di ciò che stava accadendo con la Nasoni. «Quando ero sul trono ci sono delle cose che non si sanno nemmeno… Martina veniva a Verona e dormiva nelle camere degli hotel di fianco. Io chiamavo quelli della redazione e gli dicevo ‘cosa devo fare?’ perché avevo l’ansia di entrare, ma non per il problema di Martina o perché avessi paura a parlare con lei, ma perché avevo paura di comportarmi male».

La reazione

La venezuelana ha risposto che, al posto suo, avrebbe avuto paura di essere seguita da un suo ex fidanzato. Intanto, la gieffina continua a essere una grande protagonista di questa settima edizione del reality show. Nel corso della 32esima puntata, ha avuto modo di parlare del suo passato, ricevendo il calore e l’affetto del pubblico che sta apprezzando il suo percorso nella Casa più spiata d’Italia.

