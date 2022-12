Gf Vip, tra Edoardo e Antonella effusioni hard. Il pubblico: «Vergognosi». Poi l'attacco al papà di lei

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sembrano aver fatto pace, in modo decisamente bollente. Anche nel loro riavvicinamento non sono mancate le polemiche. La coppia all'interno della casa del Grande Fratello Vip si è resa protagonista di un momento che sul web è stato definito imbarazzante dopo essersi lasciati andare alla passione.

La passione

La coppia, su cui la regia ha insistito molto nelle riprese, si trovava in camera a parlare quando Antonella ha deciso di mettersi a cavalcioni sul giovane e quest’ultimo ha cominciato a toccare il suo lato B anche da sotto l’abito. Una scena decisamente bollente interrotta dalla stessa influencer che lo ha fermato dicendo: «Mi rompi le calze». Ma il volto di “Forum”, particolarmente eccitato, ha esclamato: «Che fi*** che sei». La Fiordelisi ha spostato poi la conversazione su altro chiedendole di raggiungerla in cucina, ma Donnamaria non ha gradito e ha risposto: «No, resto qui. Mi riposo un po’, non mi va di fare la torta».

Il video però non è piaciuto al popolo del web che ha duramente criticato il video rimbalzato su molti social. C'è chi ha fatto riferimento al padre di Antonella: "Ma il padre non mette like a questo video?”. E ancora: “Incommentabili entrambi, queste cose potrebbero farle sotto le coperte”, ha aggiunto un altro spettatore. “Sinceramente a me fanno schifo”, ha sbottato un altro. “Non riescono a stare lontani solo per questo”, l’osservazione di uno. E ancora: “Senza dignità, zero senso del pudore”; “Ma che vergogna”; “Volgari come nessuno”.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Dicembre 2022, 12:55

