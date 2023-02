Il Grande Fratello Vip affila le armi in vista del Festival di Sanremo. Questa sera durante la diretta del 6 febbraio entreranno tre nuovi "ospiti" che mineranno gli equilibri della Casa e qualcuno di loro potrebbe diventare un nuovo concorrente. Aperto inveceil televoto per il preferito e quindi non ci sarà alcuna eliminazione.

GF Vip, diretta 6 febbraio: questa sera tre nuovi ingressi e la scelta del preferito (credits uff. stampa mediaset)

Le novità della casa

Tre ospiti sono pronti a entrare nella Casa questa sera durante la diretta di lunedì 6 febbraio, tutti ex fidanzati di alcuni concorrenti: Martina Nasoni (ex fidanzata di Daniele Dal Moro e già vincitrice di “Grande Fratello 16”), Matteo Diamante (ex fidanzato di Nikita Pelizon) e Ivana Mrazova (ex fidanzata di Luca Onestini e già concorrente di Gf Vip 2). Qualcuno tra gli ospiti potrebbe diventare un vero e proprio concorrente di “Gf Vip 7”. Ma chi? Quando? E soprattutto saranno ospiti graditi? Come verranno accolti dal gruppo e dai rispettivi ex?

L’ingresso degli ospiti porterà certamente scompiglio nel loft di Cinecittà dove il clima è già incandescente: non mancano accese discussioni e dolci riappacificazioni a cui si uniscono momenti di tensione alternati a momenti esilaranti. I “vipponi” non si fanno mancare proprio nulla. Intanto già da questa sera potrebbe non esserci Milena Miconi. La showgirls lascia dopo aver appreso la notizia della morte del suo manager, Alessandro Lo Cascio, ma sarà un addio temporaneo.

Infine, il verdetto del televoto. Chi sarà il preferito del pubblico tra Alberto De Pisis, Antonella Fiordelisi, Davide Donadei e Nikita Pelizon?

