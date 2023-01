Gf Vip, Davide Donadei viola il regolamento: è a rischio squalifica? Ecco perchè

A rischio Davide Donadei. Il gieffino avrebbe violato il regolamento del GF Vip: questa mattina Davide ha fatto uno spoiler all’interno della Casa e in molti si chiedono se avrà delle conseguenze. Mentre parlava con i suoi coinquilini, Davide ha riportato due nomi degli artisti in gara al Festival di Sanremo. Nel dettaglio, Davide ha rivelato che ci sarà Ultimo, il suo cantante preferito e, alla domanda di Alberto sul nome di un revival, Davide ha risposto che ci saranno Paola e Chiara. Secondo il regolamento, però, comportamenti come questi non sono accettati e andrebbero puniti. Cosa succederà lunedì sera in puntata? Rischia la squalifica?

La risposta, probabilmente, è no. Il regolamento prevede che non si possano riportare nella Casa fatti o eventi che accadono fuori. Ma provvedimenti come squalifiche vengono presi solo in casi estremi e per certi versi è anche giusto che sia così. Vale la stessa cosa per gli spoiler da fuori?

Par condicio

Inutile precisare che Antonino Spinalbese stando fuori per due settimane è venuto a conoscenza di dettagli esterni e che non ha fatto neanche tanto per nasconderlo. Anzi, spesso ha riportato cose tentando di parlare in codice ma senza alcun provvedimento. Nulla di grave quindi, non ci sarebbe neanche niente di male nel dire chi ci sarà a Sanremo. Ma le regole sono fatte per essere rispettate.

Eliminazione?

I social chiedono la nomination d’ufficio per Davide. Ma non si parla di squalifica, bensì di un provvedimento per far capire che non possono fare ciò che vogliono va preso. Probabilmente lunedì sera non accadrà nulla, Signorini potrebbe semplicemente e velatamente ricordare a Davide di non riportare dettagli da fuori e la cosa finirà a tarallucci e vino. Anche perché la stessa regia ha subito censurato togliendo l’audio alla diretta, ma ormai era tardi.

