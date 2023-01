Gf Vip, panico fra i concorrenti per il black out nella casa: cosa sarà successo tra Oriana e Onestini?

Black out nella casa del Gf Vip. La scorsa notte, forse per la pioggia forte, mentre la maggior parte dei concorrenti si trovava in veranda e nel cortiletto c’erano Oriana Marzoli, Luca Onestini ed Edoardo Donnamaria, improvvisamente tutte le luci si sono spente. Oriana, spaventata, ha cominciato ad urlare, mentre gli altri hanno mostrato entusiasmo. Ironicamente, infatti, Onestini ha subito urlato a Oriana: «Fantastico, fantastico, fantastico, vieni..».

«Che succede oh, ragazzi? Ma che sta succedendo? Vai limonate! Si tr***a. Oh che fate voglio sentire anche io che dite?» ha commentato Edoardo mentre Daniele Dal Moro ha aggiunto : «Tutte le luci spente che bello. Tutto quello che succede adesso non è registrato, raga non stanno registrando!».

Per il blackout al Gf Vip sono saltate anche dirette. I telespettatori, sintonizzati sul canale 55 o sull’app di Mediaset Infinity, si sono ritrovati la scritta Errore invece delle immagini della casa. Ma il disguido è durato poco, tutto è stato sistemato in pochi minuti. Non è la prima volta che succede. Diverse settimane fa, infatti, il collegamento è saltato per ore e, in alcuni casi, i telespettatori si sono ritrovati a non poter scegliere su quale canale guardare, essendoci solo una regia.

La curiosità

Il balck out non ha generato solo risate, ma ha anche incuriosito i fan del programma che su Twitter si sono scatenati, incuriositi da quanto possa essere successo durante lo stop della diretta: che ci sia stato un avvicinamento tra Oriana e Onestini?

Ultimo aggiornamento: Sabato 28 Gennaio 2023, 13:38

