Gf Vip, denti sporchi di Nutella: gli scherzi di Alessandro Basciano alla compagna Sophie Codegoni

Mangiare, sporcarsi e tornare bambini. Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si divertono mangiando nutella, al caldo delle Maldive. Nelle sue stories, l'ex gieffino inquadra Sophie mentre sorride ma ha i denti sporchi di Nutella. E la scena fa sorridere Sophie, quanto Alessandro. I due, in attesa del loro primo figlio, stanno trascorrendo alcuni giorni di relax oltreoceano e si godono il caldo del posto.

Dopo l'uscita dalla Casa del Gf Vip i due non si sono più lasciati. «Dreams by the sea» è l'ultimo post che Sophie ha pubblicato: un video in cui lei e il suo Alessandro giocano in spiaggia e si divertono tra baci e scherzi.

La vacanza

La coppia documenta tutto sui propri profili Instagram dove tramite storie e post raccontano ai propri follower come trascorrono le loro giornate. Uno degli ultimi video postati da Sophie, che è incinta della sua prima bambina, è esilarante. In una delle sue ultime storie Instagram, Sophie Codegoni scrive: «Secondo me dopo questa vacanza mi lascia». L'influencer, che si riferisce al compagno Alessandro Basciano, ovviamente scherza ma scrive questa didascalia proprio perché il dj sembra non essere così convinto del "gioco acquatico" che i due stanno facendo. Sophie Codegoni sta trascorrendo questi giorni indimenticabili anche con la sua bambina Celine che tra pochi mesi nascerà: il pancino di Sophie continua a crescere.

