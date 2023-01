Gf Vip, Edoardo Donnamaria provato dalla sua relazione. Onestini: «Vomita perchè sta di me...»

Risvolti importanti al Gf Vip. Edoardo Donnamaria sembra essere sempre più provato dalla relazione con Antonella Fiordelisi : sta avendo un fortissimo impatto sulla sua salute mentale e fisica. E a confermarlo sono le ultime sconvolgenti confessioni di Luca Onestini. Parlando a Edoardo Tavassi, Attilio Romita e Micol Incorvaia, Onestini ha raccontato: «Ieri voi forse non l’avete visto, ma io adesso non me ne sto più zitto perché mi sono rotto i c….. Quando io vedo uno che si sveglia la mattina e la prima cosa che fa è andare a vomitare là dietro perchè sta di mer… appena alzato e non ce la fa più. Io ho bisogno che questa persona la aiuti. Questa situazione lo sta massacrando».

Leggi anche > Antonino Spinalbese, timore di papà: «Ho paura che Luna si dimentichi di me». Poi il riferimento a Belen

A quanto pare, le dichiarazioni di Luca Onestini non sono fake. Edoardo Tavassi, a sua volta allarmato per lo stato psico-fisico di Edoardo Donnamaria conferma: «Ieri sera l’ho trovato a morire di freddo, scalzo, gli ho messo una coperta. S’era addormentato da solo, tutto scalzo, che credimi faceva un freddo ieri…».

Il pensiero

Luca Onestini è convinto che ci sia una bella differenza fra i comportamenti bizzarri che sta avendo Edoardo Donnamaria rispetto a quelli della fidanzata Antonella Fiordelisi, che con i suoi capricci e atteggiamenti a quanto pare lo sta proprio facendo impazzire. Onestini, a proposito, ha aggiunto: «Ragazzi quando uno va a vomitare là dietro, che io vedo solo un piede, è tutto fuorché una roba finta, come invece vedo fare dall’altra parte per attirare l’attenzione. Quello si è messo a vomitare in un angolo, di nascosto, dietro un letto, per non farsi vedere e sentire da nessuno». Alla converszione si è aggiunto anche Attilio Romita. Anche l’ex giornalista si è infatti accorto di cose parecchio strane e si è limitato ad aggiungere: «Luca io l’ho visto parlare da solo ieri in camera da letto. Parlava da solo…».

Le accuse

Proprio poche ore fa Donnamaria aveva accusato la fidanzata di essere una doppiogiochista. Secondo Donnamaria, infatti, alcuni atteggiamenti della Fiordelisi nei suoi confronti sarebbero dettati solo dalla presenza delle telecamere.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Gennaio 2023, 21:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA