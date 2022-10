Gf VIP, Charlie su Luca: «Stare dietro a quello lì... più che altro per lavoro». Cosa ha detto

Dopo la diretta del Gf Vip, Charlie Gnocchi e Attilio Romita si sono confrontati a lungo sul loro percorso nel reality. Charlie ha provato a spiegare ad Attilio le motivazioni dei suoi gesti nei confronti degli altri inquilini. Le sue parole riferite a Luca Salatino, però, non sono piaciute a gran parte del pubblico.

Cosa ha detto Charlie

«Ma secondo te, io che sto dietro a quello lì, ma non pensi che abbia dato più del dovuto? [...] Il mio lavoro mi porta sempre a prendere una decisione più o meno impopolare. Io sono qui per lavorare», ha spiegato Charlie ad Attilio. «Avete sentito bene? Charlie sta dietro “quello lì” (riferito a Luca) più che altro per lavoro», ha riportato un utente su Twitter.

Luca e Charlie avevano già litigato nelle scorse notti a causa del loro appuntamento con la Radio del Gf Vip, e quest’ultimo aveva accusato l’ex tronista di essere offensivo con le sue battute.

