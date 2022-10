Carolina Marconi in lacrime al Gf Vip: «Dopo il tumore ho il 5% di possibilità di avere un figlio, ma non mollo»

Lo spazio per le lacrime e la commozione è affidato a Carolina Marconi che, nella diretta di lunedì 17 ottobre, ha raccontato la sua difficile battaglia contro il tumore. Al Grande Fratello Vip ha svelato lo choc che ha provato quando le hanno detto che avrebbe dovuto affrontare una lunga battaglia e il sogno di avere un figlio.

GF Vip, la verità di Pamela Prati sulla finta paparazzata con Mark Caltagirone «L'ho fatto per lui». L'audio choc

GF Vip, il dolore di Carolina Marconi dopo il tumore: «Ho il 5% di possibilità di avere un figlio ma non mollo» (Credits: uff. st. Endemol Shine Italia)

GF Vip, Sonia Bruganelli attacca la Prati: «Per ricordarci di lei torniamo alle lire». Donna Pamela esulta sui social

La scoperta del tumore di Carolina Marconi

«Alcune volte si pensa di essere eterni, perché si è giovani e belli». Inizia così il racconto di Carolina Marconi durante la diretta della nona puntata del Grande Fratello Vip, su come ha scoperto di avere un tumore. «Pensavamo a un figlio, ma io e Alessandro abbiamo sempre rimandato, quando abbiamo deciso mi hanno trovato questo nodulino al seno, il dottore mi ha allora chiesto di sedermi e mi ha detto che avevo un tumore. La probabilità di avere un figlio dopo il tumore è del 5%».

«Alfonso - ha spiegato Carolina in puntata . dopo un anno e mezzo di inferno avevo bisogno di spensieratezza, quando mi hai chiamata ho detto perchè no. Volevo dimostrare a tutte le donne che come me non hanno mai mollato "non permettete al cancro di levarvi la voglia di vivere, mai". Ad Alessandro devo tutto, lui e io siamo una cosa sola, mi è sempre stata vicino. La vera medicina è la famiglia».

La dolce sorpresa

Il marito Alessandro le fa una sorpresa che è anche una bella dichiarazione d'amore: «Amore sono qui per dirti che non sei sola, ricordati dov'eri una anno e mezzo fa, tu qui non devi dimostrare niente a nessuno. Stai facendo una cura, cerca di stare calma, non ti arrabbiare, ti fa male all'animo, goditi questa esperienza come una vacanza. Non voglio vederti tristi, i momenti bui sono passati, ora c'è solo la luce, falla brillare questa stella. Hai scalato una montagna gigantesca da sola, sei una guerriera. Dai la possibilità alle persone di farti conoscere, quando non ce la fai più alzi la mano e io sono qui fuori come sempre».

Selvaggia Lucarelli, tassista aggredisce il papà: ecco cosa è successo https://t.co/vVetdle822 — Leggo (@leggoit) October 18, 2022

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Ottobre 2022, 08:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA