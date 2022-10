GF Vip, Nikita: «Ho sofferto di depressione. Pensavo spesso al suicidio». Signorini senza parole

Nikita non è amatissima all'interno della casa del Grande Fratello Vip, ma lo è molto sui social, tanto da vincere il televoto di lunedì sera risultando la preferita del pubblico. La Pelizon ha un duro scontro in diretta con Cristina Quaranta e fa una confessione che lascia Alfonso Signorini senza parole.

I litigi nella casa

Tra le persone con cui si è maggiormente scontrata Nikita c'è Cristina Quaranta che spesso l'ha accusata di essere finta e provocatrice perchè, durante i loro diverbi, la Pelizon invece di ribattere sorride «Sono una donna pragmatica e concreta e lei è il mio opposto - spiega la Quaranta - Faccio fatica a capire quando è seria e quando vuole scherzare. Le ho chiesto perché ridesse e mi ha detto che lo faceva per difesa».

Un sorriso che è frutto di un dolore che viene svelato durante la diretta di lunedì sera del Grande fratello Vip.

La depressione e il pensiero del suicidio

Ma perchè Nikita ha sempre questo sorriso a mo' di sfida? A fare chiarezza ci ha pensato Alfonso Signorini che ha ricordato una sua esperienza passata con un ex allievo che aveva il suo stesso atteggiamento, inizialmente il conduttore era infastidito, scavando più a fondo ha scoperto che c'era tutto un mondo dietro fatto di sofferenza.

Ed è quello che è successo anche con Nikita. Signorini le chiede il perchè di questo suo sorriso che spesso sembra una provocazione, l'influencer risponde: «Dopo un lungo periodo di down ho deciso di affrontare la vita con il sorriso. oi quando qualcuno mi aggredisce o mi fa innervosire questo sorriso mi viene più automatico ma perché è di nervosismo». Poi la confessione choc: «L'origine del mio down? Poi se vuoi ne parleremo più in là ma inizia per D ed ha due S in mezzo, ne abbiamo parlato anche in queste puntate e io ho spesso pensato al suicido».

Una rivelazione che lascia il conduttore di stucco: «Stasera mi hai aperto una finestra. Pensa a tutto questo nei prossimi giorni, perché nella prossima puntata voglio approfondire questo argomento con te».

