Gf Vip, Attilio contro Charlie: cosa è successo appena sono rientrati in casa?

Al Gf Vip, passata la paura dei contagi da Covid-19, alcuni concorrenti tornano a farsi sentire all'interno della casa. È il caso di Attilio Romita, che sembra essere tornato in forma e pronto a cogliere ogni più piccola sfumatura negli altri concorrenti.

Cosa ha detto il giornalista

Il giornalista ha espresso in poche parole tutto il suo disappunto verso i modi e l'atteggiamento di Charlie Gnocchi. «Sei sempre stato affettuoso con tutte, in 2 mesi non ti ho mai visto abbracciare Nikita Pelizon, adesso perché l'hai abbracciata?», ha chiesto pungente Attilio a Charlie, durante un momento di chiacchiere nella casa.

«Attilio è tornato bello carico, quanto mi mancava», ha twittato un utente. «Ad Attilio non va giù che Charlie sia tra gli immuni e al televoto il preferito, ed ha ragione», ha notato un altro spettatore.

