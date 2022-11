Gf Vip, cinque correnti guariscono dal Covid e rientrano nella Casa

Aperitivo con sorpresa per i coinquilini della casa del Gf Vip. Dopo circa due settimane di isolamento a causa del Covid, Patrizia Rossetti, Wilma Goich, Charlie Gnocchi, Luca Onestini e Attilio Romita sono negativi e possono finalmente fare ritorno a pieno titolo nel reality.

Dopo giorni distanti dai loro compagni, i cinque vipponi che si erano contagiati sono rientrati stasera per poter festeggiare tutti insieme all'avvenuta guarigione. Come di consueto, i concorrenti trascorrono il loro mercoledì sera all’insegna dei festeggiamenti e della spensieratezza. Quale giorno migliore allora per celebrare il grande ritorno dei fantastici cinque?





Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Novembre 2022, 21:06

