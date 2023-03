Antonella Fiordelisi, stoccata a Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi: «L'unica coppia che si ama siamo io e il mio Edoardo»

di Redazione Web

Nel corso di questo Grande Fratello Vip sembra quasi impossibile raggiungere una vera pace tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia. E lo dimostra, ancor di più, quanto affermato dalla vippona Fiordelisi nelle ultime ore, insieme agli altri concorrenti della Casa, Luca Onestini e Giaele De Donà.

L'ex schermitrice ha espresso la sua opinione sull'amore, che ha provocato una reazione negativa dell'altra coppia protagonista di questo GfVip: Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia.

Antonella Fiordelisi: «In amore non esiste la razionalità»

Durante la chiacchierata in giardino, Giaele De Donà ha preso le difese di Micol, spesso ferita dalle allusioni di Antonella. Secondo quest’ultima, Micol e Tavassi non sarebbero davvero innamorati. Per l’influencer, infatti, l’amore è irrazionalità, per questo non crede che ci sia, all’interno della Casa, una storia così forte come quella dei Donnalisi.

«Io e Edoardo siamo una delle coppie che si sono amate di più quest’anno. Un amore come il mio e quello di Edoardo non esiste; siamo così innamorati che si vede anche quando siamo separati», ha affermato la Fiordelisi.

La giovane concorrente ritiene che quando si ama, spesso si perde la ragione. Il loro sentimento è palese a tutti, così come è chiaro il dolore che provano quando stanno lontani. Per questo motivo ritiene che gli altri non siano arrivati al loro livello di innamoramento.

Giaele ha cercato di spiegarle che ognuno esterna i propri sentimenti in modo diverso. «Si può essere innamorati anche senza compiere gesti plateali. Loro sono più riservati e Micol in questo momento si sente attaccata da te e vuole proteggere la sua relazione».

Come è ben evidente, gli animi sono sempre più accesi e sembrerebbe esserci competizione anche in "amore". A questo punto sorge spontaneo chiedersi: quale sarà la coppia più vera?

Non ci resta che aspettare...

