Daniele Dal Moro squalificato, il mistero del “follow”: «Segue 4 vipponi ma non Oriana Marzoli»

di Redazione Web

Daniele Dal Moro continua a far parlare di sé. La sua squalifica dal Grande Fratello Vip ha cambiato le carte in tavola e a pochi passi dalla finale, il concorrente pare non abbia preso bene la scelta della produzione del reality show.

Daniele Dal Moro uscito dalla casa del Gf Vip ha ripreso in mano il suo smartphone e oltre a mandare un messaggio diretto ai suoi sostenitori, il concorrente ha cominciato a seguire alcuni vipponi. A preoccupare i fan, tuttavia, è l'assenza di Oriana Marzoli dalla lista.

Uomini e Donne, incidente per Alessia Cammarota: racconto choc sui social. Cosa è successo

Daniele Dal Moro squalificato dal Gf Vip, lo sfogo sui social: «La prima regola dovrebbe essere...»

Gf Vip, Daniele Dal Moro squalificato: «Atteggiamenti irrispettosi contro Oriana Marzoli». Cosa è successo

«Dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultime settimane, ieri notte il concorrente ha usato espressioni volgari, tenuto atteggiamenti irruenti e irrispettosi, infrangendo il regolamento», questo si apprende dalla pagina social ufficiale della trasmissione dopo la squalifica del concorrente.

Il vippone (ex ormai) si è scattato un selfie e l'ha postato su Instagram, tornando sui social dopo cinque mesi di silenzio: «Dopo vi racconto due cosette, intanto grazie a tutti», questo il messaggio aggiunto a corredo dell'immagine. Poi ha condiviso un post in cui ha spiegato che preferisce aspettare prima di sputare il rospo.

Nel frattempo Daniele Dal Moro ha ripreso possesso dei suoi canali social iniziando a seguire su Instagram alcuni dei vipponi della casa, tra questi: Edoardo Donnamaria, Antonino Spinalbese, Wilma Goich ed Edoardo Tavassi. I fan, a questo punto, non hanno potuto fare a meno di notare l'assenza di Oriana, la sua fidanzata, dalla lista. «Lei non c'entra nulla in questa squalifica, e poi non si sono nemmeno salutati», ha commentato un utente.

Seguirà Oriana ?!? 😢😢😢 al momento no , ma lei non c’entra nulla con questa squalifica .. non si sono nemmeno salutati 😢😢😢#oriele pic.twitter.com/Gls9GgSdC8 — Bri (@Bri64255289) March 17, 2023

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Marzo 2023, 22:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA