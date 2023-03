Gf Vip, Micol Incorvaia ingrassata di 5 chili: «Mai stata così, mi guardo allo specchio e mi viene da piangere»

di Redazione Web

Nella Casa del GfVip Micol Incorvaia è stata colpita da un momento di sconforto. La concorrente, è stata tra le protagoniste dell'ultima diretta del Grande Fratello Vip poichè il pubblico l'ha scelta come seconda finalista. Ciononostante, nelle ultime ore qualche pensiero di troppo sul suo aspetto fisico la turba. Il problema? Paranoie per 4 o 5 chili in più «Mi sono guardata allo specchio e mi viene da piangere. Non sono mai stata così grassa in tutta la mia vita!», ha specificato Micol.

Micol Incorvaia: «Non mi avete visto prima»

In diversi video che circolano su TikTok appare una Micol Incorvaia triste e delusa nella casa del GfVip. Una reazione eccessiva quella della concorrente che si è sfogata a causa del suo aspetto fisico con Luca Onestini e Edoardo Tavassi. A far rumore è una considerazione fatta dal fidanzato conosciuto nel reality: «A me non sembri grassa. Forse prima eri troppo magra, ora stai bene».

