Gf Vip, Antonella Fiordelisi attacca Micol Incorvaia: «Te l'ha data la prima sera e con me fa la santarellina»

Antonella Fiordelisi ha attaccato duramente Micol Incorvaia dopo la puntata del Grande Fratello Vip. La sorella di Clizia è intervenuta in merito a un servizio sulla relazione tra l'influencer ed Edoardo Donnamaria , con cui in passato ha avuto una relazione. Il volto di Forum non ha mai nascosto di aver ancora oggi un buon rapporto con Micol, ma questo ha sempre fatto ingelosire Antonella e tra le due non c'è mai stato molto feeling.

Lo sfogo

Mentre chiacchierava con Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi si è scagliata duramente contro Micol Incorvaia: «Invece tu con una persona che ti sei sc**ato svariate volte, che sia che eravate ubriachi, che è successo che te l’ha data la sera appena ti ha visto, tutte cose che mi hai detto tu. Non come fa qua la santarellina, me l’hai detto anche tu. Voglio sapere come mai adesso, che ci sei stato insieme, me ne ha dette di tutti i colori, mi offende, mi provoca in continuazione, parla male di me col microfono, tu non dica nulla, ma anzi la elogi in puntata. Io sono la tua fidanzata».

Le polemiche

Lo sfogo di Antonella però non è piaciuto alla rete. Tanti hanno preso le parti di Micol sostenendo che le parole della Fiordelisi sono state molto offensive. Per ora, tra l'altro, Donnamaria non ha preso una posizione, restando nel limbo tra Micol, che è una sua amica e la sua compagna.

